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Байден дал оценку встрече с Путиным

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал прошедшую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает ТАСС, американский лидер дал высокую оценку переговорам.

Глава США подчеркнул, что ему было важно встретиться лично во избежание каких-либо ошибок и искажений фактов. «Я должен сказать, что вся наша встреча, которая, я думаю, длилась четыре часа, была хорошей, позитивной», — приводит агентство его слова.

Байден также добавил, что на встрече были обозначены области, в которых страны могут работать для «достижения взаимных интересов».

Ранее в Совете Федерации оценили итоги переговоров Путина и Байдена. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, встречу двух лидеров нельзя считать прорывом, однако начало нормализации отношений между двумя странами положено.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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