Байден передал Путину список запретных для кибератак секторов

Президент США Джо Байден передал своему российскому коллеге Владимиру Путину список секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Об этом американский лидер рассказал журналистам на пресс-конференции после саммита на высшем уровне в Женеве, передает CNN.

«Я говорил, что некоторые объекты критически важной инфраструктуры не должны подвергаться атакам. Я передал Путину список из 16 секторов, которые не должны подвергаться нападениям. Начиная с энергетического сектора и других»,— уточнил он.

Байден отметил, что в ходе переговоров Вашингтон не грозил Москве военным ответом на кибератаки.

Ранее сообщалось, что Байден предупредил Путина об «имеющемся у США значительном кибернетическом потенциале». «Если они действительно нарушат основные нормы, мы ответим. Он знает, в кибермире так бывает», — сказал глава Белого дома.

30 мая крупнейший в мире производитель мяса JBS подвергся кибератаке, из-за этого остановили работу многих скотобоен. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что напавшие на компанию хакеры могут находиться на территории России. Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку сервисам REvil и Sodinokibi.

До этого, 8 мая, компания Colonial Pipeline сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Американские СМИ сообщали, что за кибератакой стоит группировка связанных с Россией хакеров и их сообщество DarkSide.

Москва все обвинения в кибернападениях отвергает.

Первая встреча президента США Джозефа Байдена и российского президента Владимира Путина состоялась 16 июня в Женеве. Переговоры длились три с половиной часа. Путин уехал из Женевы раньше, затем столицу Швейцарии покинул Байден. После саммита американская сторона не допустила российских журналистов к Байдену. Также после встречи президентов России и США также стало известно, что Джо Байден во время своей пресс-конференции по итогам переговоров оговорился и чуть не назвал Путина именем своего предшественника — 45-го президента США Дональда Трампа.