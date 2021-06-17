Кремль раскрыл источник озвученных Путиным данных о кибератаках США

Источником данных о лидерах по проведению кибератак в мире, которые озвучил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом, является американская организация LexisNexis Risk Solutions. Источник информации раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 17 июня.

«За первое полугодие 2020 года лидерами среди стран-источников всех типов кибератак стали США, Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания. LexisNexis Risk Solutions», — уточнил Песков.

Ранее, 16 июня, Путин в ходе беседы с журналистами в Женеве заявил, что больше всего кибератак в мире осуществляется с территории США. Также в число лидеров по числу организованных кибератак, по его словам, входят Канада, Великобритания и «две латиноамериканские страны». Президент затруднился указать точное название организации, на данные которой он сослался, однако пояснил, что она является американской. Он также подчеркнул, что, согласно информации указанного источника, Россия не входит в список наиболее активных организаторов кибератак.

16 июня в Женеве состоялась первая встреча Путина и Байдена. Переговоры длились 3,5 часа. За то время лидеры двух стран, в частности, успели договориться о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности. Кроме того, президент США передал своему российскому коллеге список секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.