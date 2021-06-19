Стало известно о потере позиции Байдена из-за симпатий республиканцев к Путину

Президент США Джо Байден теряет свои политические позиции среди республиканцев из-за роста симпатий и доверия к российскому лидеру Владимиру Путину, об этом заявило американское издание Slate.

Отмечается, что в свое время Республиканская партия занимала жесткую позицию по отношению к России, но в 2016 году начался курс на улучшение отношений. К 2017 году большинство ее представителей заявило, что Вашингтон должен сосредоточиться на сотрудничестве с Москвой.

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Издание пояснило, что базу для этого создал бывший президент США Дональд Трамп, и даже после того, как он покинул Белый дом, изменения продолжаются. С разницей в 10-20 процентных позиций республиканцы реже, чем демократы, называют Россию врагом и чаще являются сторонниками дружеских отношений.

«Многие республиканцы лично доверяют Путину или восхищаются им. Согласно двум опросам, проведенным на этой неделе компанией Morning Consult для издания Politico и компанией YouGov для издания Economist, среди республиканцев итоговый рейтинг популярности Путина выше, чем у Бадена, с преимуществом в 16 и 22 процентных пункта соответственно», — сообщается в статье.

Отмечается, что подобное отношение ослабляет позиции Байдена, ожидается, что Республиканская партия в большинстве своем не поддержит угрозы ввести санкции или применить силовые методы.

Ранее в США увидели опасность в политическом курсе президента страны Джо Байдена по сдерживанию России. Такое мнение высказали американские эксперты по национальной безопасности, которых опросил Fox News. Политики и специалисты остались недовольны решением Байдена, который предоставил российскому лидеру Владимиру Путину список из 16 секторов экономики, которые не должны подвергаться кибератакам.