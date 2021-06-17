Названа главная задача России и США после саммита в Женеве

Главная задача России и США после переговоров в Женеве — добиться выхода отношений из критического положения в стабильно тяжелое. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Он отметил, что пока еще преждевременно говорить о полноценном наведении мостов между двумя странами, однако саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена позволил возвести для них опоры. Теперь Москве и Вашингтону важно сделать все, чтобы новый кризис не помешал восстановлению отношений.

По мнению Кортунова, каждая из сторон получила от этой встречи, что хотела. Россия смогла запустить переговоры по кибербезопасности и контролю над вооружениями. Байден же, как и обещал до саммита, смог зафиксировать позицию США по вопросу учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального и Украины.

Кроме того, американская сторона заинтересована в контактах по стратегической безопасности не меньше России. «Сейчас вопрос в том, насколько импульс, который был задан, будет конвертирован в какие-то конкретные практические шаги уже дипломатами, военными и чиновниками», — отметил Кортунов.

Глава РСМД также подчеркнул, что решение вернуть послов России и США назад в их столицы было хоть и необходимым, но недостаточным, чтобы решить все проблемы на дипломатическом направлении. «Конечно, нужно думать не только о возвращении послов, но о восстановлении самих дипломатических представительств — о возвращении людей, возвращении собственности, о восстановлении нормального функционала. И это потребует дополнительных значительных усилий с обеих сторон», — сказал эксперт.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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