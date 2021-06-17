В МИД назвали важный итог саммита Путина и Байдена

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что важным итогом саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена стало подтверждение недопустимости ядерной войны. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсант».

По его словам, в последние годы в Москве испытывали опасения по поводу готовности Вашингтона придерживаться единственной возможной и здравой, если говорить об ответственном отношении к судьбе мира, позиции, которая заключается, в том что в ядерной войне не может быть победителей и она не может быть развязана. При этом Рябков подчеркнул, что в данном случае это не фигура речи или возвышенные слова, а фактическое положение дел.

Российский дипломат также объяснил, что когда Москва и Вашингтон вернулись к прямой, конкретной и понятной формуле взаимодействия в данной сфере, то испытали ощущение «внутренней уверенности». Он добавил, что теперь у обеих стран имеется точка отсчета. В большом политическом смысле и в сугубо практическом плане — это важный итог саммита, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что после двусторонних переговоров в Женеве лидеры двух стран сделали совместное заявление, в котором говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Отмечается, что для недопущения этого в будущем Россия и США запустят двусторонний диалог по стратегической стабильности.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.