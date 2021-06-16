В Кремле оценили встречу Путина и Байдена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ход встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, переговоры двух глав государств прошли приблизительно так, как ожидала российская сторона. «Но будет зависеть дальше от продолжения», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России также рассказал, что пока не известно, кто станет во главе российской делегации в переговорном процессе с США по стратегической стабильности.

Ранее Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран. Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля заявил, что на данный момент для этого нет поводов.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.