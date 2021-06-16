Россия
 
Последние новости
Стало известно о подарке Путина Байдену
Байден заявил о нежелании Путина развязывать холодную войну
Проценко назвал возможную долю привитых от коронавируса пациентов без антител
Оценены шансы открытого противостояния после встречи лидеров России и США
Кремль оценил возможность исключения США из списка недружественных стран
Байден заявил о нежелании России выглядеть «Верхней Вольтой с ядерным оружием»
Байден передал Путину список запретных для кибератак секторов
Зеленский ответил на вопрос о Путине на русском языке
Байден начал говорить о Путине с фразы «президент Тра…»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле оценили встречу Путина и Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ход встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, переговоры двух глав государств прошли приблизительно так, как ожидала российская сторона. «Но будет зависеть дальше от продолжения», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России также рассказал, что пока не известно, кто станет во главе российской делегации в переговорном процессе с США по стратегической стабильности.

Ранее Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран. Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля заявил, что на данный момент для этого нет поводов.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль оценил возможность исключения США из списка недружественных стран
Байден заявил о нежелании России выглядеть «Верхней Вольтой с ядерным оружием»
Байден передал Путину список запретных для кибератак секторов