Байден заявил о нежелании России выглядеть «Верхней Вольтой с ядерным оружием»

Президент США рассказал о том, что Россия не желает выглядеть «Верхней Вольтой с ядерным оружием». Об этом он заявил журналистам в аэропорту Женевы перед вылетом в Штаты после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Его цитирует ТАСС.

По его словам, сейчас Москва находится в «очень, очень трудном положении» и на нее оказывает давление Пекин. Байден, отвечая на вопрос о том, как можно быть уверенным в выполнении российской стороной своих обещаний, отметил, что Россия желает оставаться мировой державой. При этом он подчеркнул, что Москва не хочет, чтобы ее «знали, как сказал один критик, в качестве Верхней Вольты с ядерными ракетами». Отмечается, что Верхней Вольтой до 1984 года называлась страна в Западной Африке Буркина-Фасо.

Ранее президент США поспорил с журналисткой о способах изменить поведение России. Обмен репликами произошел в конце пресс-конференции по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Представитель СМИ задала вопрос о том, почему Байден уверен в смене курса с российской стороны после этой встречи. Тот парировал, что не уверен, а лишь описывает факты: Россия станет вести себя иначе, если весь остальной мир захочет этого и будет влиять на ее позицию.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.