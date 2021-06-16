Байден поспорил о способах изменить поведение России

Президент США Джозеф Байден поспорил с журналисткой о способах изменить поведение России. Обмен репликами произошел в конце пресс-конференции по итогам его встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Конференция транслировалась на канале PBS на YouTube.

Представитель СМИ задала вопрос о том, почему Байден уверен в смене курса с российской стороны после этой встречи. Тот парировал, что не уверен, а лишь описывает факты: Россия станет вести себя иначе, если весь остальной мир захочет этого и будет влиять на ее позицию.

Собеседница президента указала на то, что Путин в ходе разговора лидеров стран отрицал причастность РФ к кибератакам, преуменьшал нарушения прав человека в России и не назвал по имени учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального. Она спросила, каким образом встречу после этого можно считать конструктивной. «Если вы этого не понимаете — это ваше дело», — ответил ей Байден.

Ранее на встрече с журналистами российский лидер заявил, что они с Байденом договорились о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности, а также согласились обсудить будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов