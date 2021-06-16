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Байден раскритиковал американские СМИ за негатив о встрече с Путиным

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: POOL / Reuters

Президент США Джо Байден раскритиковал американские СМИ за негатив в адрес его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам в аэропорту Женевы перед вылетом в Штаты, передает РИА Новости.

Байден отметил, что понимает, почему представители американской прессы пытаются задавать ему вопросы скорее в отрицательном ключе. По его словам, чтобы сделать репортаж, необходимо быть негативным, поэтому журналисты никогда не задают позитивных вопросов.

«Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, что вы хотите негативных взглядов», — добавил президент США. Байден также заявил, что не планирует рассказывать журналистам о своих ожиданиях или подробностях переговоров.

Ранее Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером проигнорировал вопрос журналиста о доверии к главе России. «Слушайте, дело не в доверии, а в собственных интересах и в верификации собственных интересов. Вот о чем это», — отметил он.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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