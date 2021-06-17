Байден поругался с журналисткой из-за слов о конструктивности встречи с Путиным

Президент США Джо Байден поругался с американской журналисткой во время пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Репортер Кейтлин Коллинз, задавая вопрос, отметила, что не увидела конструктива на прошедшем саммите. «Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не тем делом», — резко ответил американский лидер.

Позднее он извинился перед журналисткой, сказав, что «не должен был быть таким умником».

Ранее Байден раскритиковал американские СМИ за негатив в адрес его встречи с Путиным. Он отметил, что понимает, почему представители американской прессы пытаются задавать ему вопросы скорее в отрицательном ключе. По его словам, чтобы сделать репортаж, необходимо быть негативным, поэтому журналисты никогда не задают позитивных вопросов.

Также американский лидер проигнорировал вопрос журналиста о доверии к главе России. «Слушайте, дело не в доверии, а в собственных интересах и в верификации собственных интересов. Вот о чем это», — заявил американский лидер. По словам Байдена, он также не говорил об уверенности в том, что президент России изменит свое поведение.