В Белом доме рассказали о брошенных Байденом вызовах Путину

В Белом доме рассказали об открытых вызовах, брошенных президентом США Джо Байденом российскому коллеге Владимиру Путину на двусторонней встрече. Об этом сообщает РИА Новости.

В США заявили, что американский лидер обозначил для России «ясные пределы» действий в киберпространстве, которые он считает неприемлемыми. В Вашингтоне также отметили, что встреча Путина и Байдена — это только начало развития отношений России и США. Двусторонний саммит назвали эффективным и продуктивным.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов сообщил, что главная задача России и США после переговоров в Женеве — добиться выхода отношений из критического положения в стабильно тяжелое. Он отметил, что пока еще преждевременно говорить о полноценном наведении мостов между двумя странами, однако саммит Путина и Байдена позволил возвести для них опоры. Теперь Москве и Вашингтону важно сделать все, чтобы новый кризис не помешал восстановлению отношений.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.