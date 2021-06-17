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В США сравнили саммиты Путина с Трампом и Байденом

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Фото: Denis Balibouse./ Reuters

В отличие от саммита президента России Владимира Путина с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, встреча с президентом Джо Байденом имеет больше шансов обернуться реальными положительными сдвигами. Об этом «Ленте.ру» сообщил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж.

Он отметил, что перед встречей с Путиным Байден провел встречи с союзниками США в Европе и НАТО, тогда как Трамп даже не пытался скоординировать свою политику по России с американскими партнерами. «То есть Трамп говорил от себя, а не от лица американо-европейского союза», — отметил эксперт.

Кроме того, Трамп попросту не мог предпринять шаги в сторону реального улучшения отношений с Россией. Политик регулярно сталкивался с обвинениями в том, что Россия помогла ему избраться, и даже подвергся из-за этого импичменту. При этом внутриполитическая повестка не станет серьезным препятствием для Байдена, если он захочет наладить отношения с Москвой. «Так что в этом плане здесь есть возможности, которых не было два или три года назад», — сказал Киммейдж.

Американский эксперт также подчеркнул, что сам факт, что встреча между Путиным и Байденом состоялась, и их готовность работать с друг другом уже сами по себе являются большим успехом. При этом Киммейдж не исключил, что все может пойти под откос, причем совершенно случайно, из-за какого-то отдельно взятого события, ведь между сторонами по-прежнему сохраняются значительные разногласия.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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