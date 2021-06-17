Кремль ответил на вопрос о возможности обмена Навального с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности обмена учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального с США. Представитель Кремля заявил, что таких предложений со стороны Вашингтона не озвучивалось, передает РИА Новости.

По его словам, разговор российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом о Навальном звучал в дежурном ключе.

Говоря в общем о теме обмена осужденными между Россией и США, Песков заявил, что эта тема не любит публичности и требует тишины.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. Путин поблагодарил Байдена за предложение встретиться в Женеве.

Дважды условно осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». 17 января его задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил оппозиционеру условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.

По мнению президента России, оппозиционер сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. «Он осознавал, что нарушал закон. Игнорируя обязательство отмечаться, выехал лечиться за границу. Когда выложил видео, возникло требование отметиться, он его проигнорировал», — сказал Путин.