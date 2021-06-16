Путин заявил об уроках ФБК по коктейлям Молотова

ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) публично призывал к массовым беспорядкам, вовлекал несовершеннолетних в уличные мероприятия и давал инструкции, как готовить коктейли Молотова, чтобы использовать их против правоохранительных органов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после встречи с американским лидером Джо Байденом, передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский лидер ответил на вопрос журналистов об отношении властей к ФБК. По его словам, работа организации не запрещена и объявление ее иностранным агентом не означает прекращения ее деятельности.

Ранее Путин ответил на вопрос об учредителе ФБК Алексее Навальном. По мнению президента России, оппозиционер сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. «Он осознавал, что нарушал закон. Игнорируя обязательство отмечаться, выехал лечиться за границу. Когда выложил видео, возникло требование отметиться, он его проигнорировал», — сказал Путин и отметил, что тема Навального затрагивалась по инициативе Байдена.