Суд приостановил деятельность ФБК и штабов Навального

Суд принял решение приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Алексея Навального до решения по иску признания их экстремистскими организациями. Об этом сообщает ТАСС. Ходатайство было подано прокуратурой.

Надзорное ведомство считает, что соратники Навального публикуют на своих сайтах экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях. В прокуратуре убеждены, что целями их деятельности является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"».

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе Мосгорсуда, заявление относительно запрета на приостановку деятельности некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан) пока судом не рассмотрено, поскольку оно разбирается судьей единолично.

Досудебная подготовка будет продолжена 29 апреля.