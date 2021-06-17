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В Кремле оценили итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве

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Фото: Александр Земляниченко / Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые прошли в Женеве 16 июня, можно оценить «скорее со знаком плюс». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 17 июня, ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в ходе саммита удалось понять, где есть возможность взаимодействовать с США, а где ее пока нет.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп по итогам встречи Джо Байдена и Владимира Путина заявил, что это был «хороший день для России».

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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