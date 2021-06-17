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Трамп назвал саммит Путина и Байдена «хорошим днем для России»

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: OCTAVIO JONES / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп по итогам встречи американского лидера Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина заявил, что это был «хороший день для России». Об этом он рассказал в интервью Fox News.

По его словам, Вашингтон ничего не получил от данных переговоров, но при этом дал «сцену России». Трамп подчеркнул, что США не смогли остановить строительство газопровода «Северный поток-2», что было очень важно.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США подвел итоги встречи Путина и Байдена. По его словам, встреча президентов России и США была сосредоточенной, практичной, неконфронтационной дискуссией, в ходе которой лидеры стран сосредоточились на разных важных вопросах. Как рассказал чиновник, главы государств «не читали друг другу заготовленные тезисы и не просто произносили монологи о том или о другом».

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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