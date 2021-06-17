В США подвели итоги встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена была сосредоточенной, практичной, неконфронтационной дискуссией, в ходе которой лидеры стран сосредоточились на разных важных вопросах. Итоги саммита подвел высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

Как рассказал чиновник, президенты «не читали друг другу заготовленные тезисы и не просто произносили монологи о том или о другом». «Они говорили о сферах, в которых у нас есть реальные, четкие и существенные разногласия», — поделился он. В частности, Путин и Байден обсудили предпосылки того, чтобы сдвинуть с места минский процесс. Однако для того, чтобы увидеть какие-либо возможные результаты сотрудничества, потребуется время, подчеркнул представитель администрации.

Кроме того, США и Россия договорились изучить вызовы в работе дипломатических представительств, а также обсудили сотрудничество по Сирии. В первую очередь, оно должно начаться с гуманитарных коридоров, добавил американский чиновник.

По словам представителя администрации США, переговоры закончились не сильно раньше, чем ожидалось. Изначально в расписании были встроены перерывы, которыми политики полностью не воспользовались, пояснил он.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.