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Эксперт назвал три причины успеха переговоров Путина и Байдена

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Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин
Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По мнению эксперта, итоги встречи лидеров можно считать успехом, передает РИА Новости.

По словам Рара, для этого есть три причины. Первая из них заключается в том, что саммит состоялся. Вторая — в том, что во время переговоров лидеры стран обсудили практически все вопросы, касающиеся конфликтов и кризисов в отношениях. В заключение эксперт отметил, что в результате встречи была достигнута минимальная нормализация — российские и американские послы вернутся в Вашингтон и Москву. Рар не исключил, что странам также удастся обменяться заключенными.

В то же время политолог отметил, что «серьезного, эпохального прорыва в сложных взаимоотношениях между Россией и США» не произошло. По его мнению, говорить об этом можно будет только тогда, когда договоренности будут реализованы.

Ранее в Совете Федерации оценили итоги переговоров Путина и Байдена. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, встречу двух лидеров нельзя считать прорывом, однако начало нормализации отношений между двумя странами положено.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Они общались на протяжении трех с половиной часов. По итогам встречи лидеры стран провели раздельные пресс-конференции.

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