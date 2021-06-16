Эксперт сравнила позы Путина и Байдена в начале встречи

Поза, которую принял президент России Владимир Путин в начале встречи с лидером США Джо Байденом, означает, что он «явно чувствует себя уверенно». Сообщение эксперта по современному этикету и деловому протоколу Татьяны Барановой приводит РИА Новости.

Специалистка подчеркнула, что Путин сидел с опорой на обе ноги, откинувшись назад, а не на краю кресла. «Все это показывает, что ему здесь хорошо и комфортно», — считает она.

Комментируя кадры, сделанные во время переговоров, она также оценила позу Байдена. Эксперт отметила, что глава США сидел нога на ногу. «На контрасте с Путиным кажется, что ему не так комфортно, как нашему лидеру», — сравнила позиции политиков Баранова.

Кроме того, Баранова обратила внимание на записи, которыми пользовался Байден на встрече. По ее мнению, нет ничего предосудительного, если человек делает для себя заметки, однако важно, чтобы он «не читал по бумажке». «Мир стремится к тому, чтобы видеть лидера достаточно профессионального (...), который свободно владеет информацией, речью», — высказалась эксперт.

Самой «неуверенной» в начале переговоров Баранова назвала позу госсекретаря США Энтони Блинкена. По ее словам, американский политик сидел скованно, в то время как министр иностранных дел России Сергей Лавров, подобно Путину, свободно откинулся на спинку кресла.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление, запланированы раздельные пресс-конференции.