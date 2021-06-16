Кивок Байдена после вопроса о доверии Путину вызвал спор

Президент США Джо Байден кивнул в ответ на вопрос журналиста о том, доверяет ли он своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом в Twitter написала ведущая телеканала PBS Ямиче Алсиндор (Yamiche Alcindor).

По ее словам, утвердительный кивок последовал после того, как журналист пресс-пула уточнил, доверяет ли он Путину и есть ли между лидерами доверительные отношения.

Однако директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд (Kate Bedingfield) опровергла эти данные, заявив, что президент США просто кивнул, не отвечая на конкретный вопрос: по ее словам, в упомянутый момент журналисты подняли шум, «перекрикивая друг друга». Заверив, что кивок не предназначался сотруднику пула, задавшему вопрос, она напомнила, что всего два дня назад в ходе пресс-конференции он заявил о принципе «сначала проверяй, потом доверяй».

Ранее сообщалось, что конгрессмен от Республиканской партии США Лорен Боберт (Lauren Boebert) испугалась за участь Аляски после переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Встреча российского и американского президентов началась 16 июня в Женеве. Она должна продлиться пять часов.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.