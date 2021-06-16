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Президент Швейцарии невнятно пожелал Путину успехов по-русски

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Ги Пармелен, президент Швейцарии, которая принимает саммит президентов США и России, попытался по-русски пожелать успехов российскому лидеру Владимиру Путину. Видео с места событий публикует Telegram-канал кремлевского пула.

Сначала в своей речи Пармелен поприветствовал лидеров двух стран в Женеве, в «городе мира». По его словам, возможность принимать российского президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена является большой честью для Швейцарии. Затем он пожелал президентам провести «плодотворный диалог на благо ваших стран и всего мира» и обратился с пожеланиями удачи к каждому лично.

Обращаясь на английском языке к Байдену, Пармелен безошибочно пожелал ему успехов и попрощался с ним. Потом швейцарский лидер повернулся к Путину и перешел на русский язык, однако слово «успехов» он выговорил невнятно. Прощание у швейцарца получилось намного лучше — слово «до свидания» он выговорил четко. Владимир Путин улыбнулся и поклонился Пармелену в ответ на его слова на русском языке.

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена началась днем 16 июня. Путин поблагодарил Байдена за предложение встретиться в Женеве. «Знаю, что у вас длинная поездка, много работы», — подчеркнул он. Российский президент добавил, что в отношениях Москвы и Вашингтона остается много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Он понадеялся, что встреча будет продуктивной.

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