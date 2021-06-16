В Женеве рассказали об отказе Путина от встречи с властями Швейцарии

Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии. Об этом пишет издание Tribune de Genève со ссылкой на мэра Женевы Фредерику Перле.

По ее словам, руководство кантона готовилось к встрече, которая должна была пройти во время саммита США и России 16 июня. Тем не менее, Женева все равно выполнит пожелание российской делегации.

Встреча Путина с его американским коллегой Джо Байденом начнется в 13:35 по местному времени (14:35 мск). До ее начала политики сфотографируются с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. В 15:55 мск начнется расширенная встреча Байдена и Путина с участием делегаций, а в 17:40 мск пройдет ее второй раунд.

Место саммита охраняют военные. Кроме того, там разместили зенитки «Эрликон GDF-005», автоматические компьютеризированные орудия, предназначенные для противовоздушной обороны на небольшой дальности.

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