Белый дом раскрыл время встречи Путина и Байдена

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве начнется в в 13:35 по местному времени (14:35 мск). Об этом сообщили в Белом доме, пишет РИА Новости.

За 10 минут до начала встречи Путин и Байден сфотографируются с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Расширенная встреча Байдена и Путина с участием делегаций стартует в 15:55 мск, а в 17:40 мск состоится второй раунд этой встречи.

Затем после встречи лидеры двух стран проведут пресс-конференцию.

Ранее Министерство иностранных дел России показало комнату, в которой 16 июня пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Для саммита была выбрана библиотека виллы Ла-Гранж в Женеве. Лидеры и делегации России и США соберутся на вилле, которая была возведена в XVII веке. Она расположена в центре парка, имеющего площадь в 21 гектар.

Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.