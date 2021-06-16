Ученый раскрыл нормы делового этикета на встрече Путина и Байдена

Кандидат исторических наук, профессор и публицист Виталий Тепикин раскрыл нормы делового этикета на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, отход от них свидетельствует о том, что разговор будет сложным, передают «Известия».

Ученый отметил, что встреча глав государств, проходящая на нейтральной стороне, проводится с соблюдением протокола. Он включает церемонию открытия с участием первого лица принимающей стороны, официальное приветствие, переговоры в узком кругу с участием дипломатов, рабочий обед, беседу в расширенном формате и совместную пресс-конференцию.

«Но американская сторона отказалась от совместного обеда («преломления хлеба не будет») и запросила отдельную пресс-конференцию для Джо Байдена в конце. Это свидетельствует о безусловной сложности предстоящего разговора», — пояснил Тепикин.

Профессор добавил, что формат саммита подразумевает определенную специфику. Так, каждого лидера должны сопровождать по пять должностных лиц, программа встречи, ее продолжительность и время обговариваются заранее, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности. Эксперт подчеркнул, что на вилле Ла Гранж в Женеве приняты беспрецедентные меры. Кроме того, этапом подготовки является широкое освещение в прессе, в свете напряженности между Россией и США интерес к переговорам удвоен.

Тепикин заключил, что участники саммита вправе давать опережающие интервью, которые в том числе могут повлиять даже на ход встречи, в частности зарубежным СМИ, как это сделал Владимир Путин, дав обстоятельное интервью телеканалу NBC. Он также обратил внимание на многочисленные эфиры, публикации и прогнозы относительно предстоящего саммита.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подписания документов по итогам встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не планируется.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.