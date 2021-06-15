Названа предполагаемая длительность переговоров Путина и Байдена

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которые запланированы на 16 июня, рассчитаны почти на пять часов. О предполагаемой длительности саммита во вторник, 15 июня, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом подготовки встречи.

Согласно плану, саммит начнется 13:15 по местному времени в узком составе. По информации собеседника агентства, в 14:30 стороны перейдут к переговорам в расширенном составе, которые будут состоять из двух частей.

Через четыре часа 45 минут после начала саммита президенты будут готовы рассказать о деталях переговоров на пресс-конференциях.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме рассказали, что политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить контроль над вооружениями и тему соблюдения прав человека.