Швейцария ввела ограничения в небе из-за встречи Путина и Байдена

Швейцария ввела ограничения в воздушном пространстве из-за саммита президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена. Об этом сообщил представитель швейцарского Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Стефан Хофер, передает ТАСС.

Правительство страны постановило усилить наблюдение за небом в зоне радиусом 47 миль (75,64 километра) над Площадью Наций в Женеве рядом со штаб-квартирой ООН. В зону ограничений вошла также часть приграничных территорий Франции.

По словам Хофера, ограничения будут действовать до 17:00 (18:00 мск) 17 июня. До этого момента над всей территорией Женевского кантона запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Ограничительные меры не коснулись коммерческих рейсов в аэропорт Женевы.

11 июня стало известно, что тысячи военных будут обеспечивать безопасность на саммите двух лидеров. Правительство Швейцарии одобрило направление тысячи военных в Женеву для помощи властям кантона. Сообщается, что военнослужащие будут охранять иностранные представительства и предоставят женевской полиции воздушный и водный транспорт.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме рассказали, что политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить контроль над вооружениями и тему соблюдения прав человека.