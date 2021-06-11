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Швейцария закроет небо на время встречи Путина и Байдена

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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Кабмин Швейцарии решил закрыть небо на время саммита России и США в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушное пространство страны закроют из соображений безопасности.

Швейцарские власти предупредили о возможном закрытии неба для полетов гражданской авиации над Женевой еще 1 июня. Другие возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме рассказали, что политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить контроль над вооружениями и тему соблюдения прав человека.

В Кремле тоже поделились ожиданиями от встречи двух лидеров. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не склонна ожидать, что первая встреча президентов позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия. Песков также предостерег журналистов от чрезмерных ожиданий. По его словам, подписание документов по итогам переговоров не планируется.

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