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Песков исключил подписание совместных документов после встречи Путина и Байдена

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подписания документов по итогам встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не планируется. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, подписных [документов] не будет», — исключил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен назвал саммит российского и американского коллег Владимира Путина и Джозефа Байдена «надеждой мировой политики». Он также добавил, что надеется на прогресс в отношениях России и США после грядущего саммита, а также отметил, что у Женевы налажены «прекрасные контакты» с Москвой, в которых президент особенно ценит искренность.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

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