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Большинство американцев выступили за «жесткую позицию» Байдена в отношении России

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Pignatelli/EUC/ Globallookpress.com

Большинство американцев выступили за «жесткую позицию» президента США Джо Байдена в отношении России. Такие данные приводит опрос телеканала CBS News, передает «Интерфакс».

Так, указанного мнения придерживаются 58 процентов респондентов, в то время как 42 процента выступают за сотрудничество. Политику главы Белого дома в отношении Москвы одобряют 55 процентов опрошенных, тогда как 16 процентов называют ее излишне враждебной, а 29 процентов — «чересчур дружественной».

76 процентов уверены, что Россия стоит за кибератаками на Соединенные Штаты, и считают их важной темой для обсуждения на саммите глав государств 16 июня в Женеве. 70 процентов американцев считают, что Москва пытается воздействовать на внутреннюю политику США, 70 процентов заявили, что хакерские вторжения направлены на разрушение НАТО.

Ранее высокопоставленный чиновник в американской администрации рассказал Reuters, что у США низкие ожидания от встречи американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Переговоры между политиками пройдут 16 июня, они рассчитаны на почти пять часов. Согласно плану, саммит начнется в узком составе в 13:15 по местному времени. В 14:30 стороны в расширенном составе перейдут к переговорам, которые будут состоять из двух частей.

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