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Путин проведет пресс-конференцию раньше Байдена

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Stephane De Sakutin / Reuters

Пресс-конференция президента России Владимира Путина по итогам саммита в Женеве пройдет раньше конференции его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.

Агентство пишет, что одной из тем разговора на встрече в Женеве станет истечение договора СНВ-3 в 2026 году. Кроме того, стороны обсудят соблюдение прав человека и дело Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

Переговоры между политиками пройдут 16 июня, они рассчитаны почти на пять часов. Согласно плану, саммит начнется в узком составе в 13:15 по местному времени. В 14:30 стороны в расширенном составе перейдут к переговорам, которые будут состоять из двух частей.

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