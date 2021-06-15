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В США рассказали о низких ожиданиях от встречи Путина и Байдена

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У США низкие ожидания от встречи американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Об этом Reuters рассказал высокопоставленный чиновник в американской администрации.

«Мы не ждем больших результатов от саммита», — признал он.

Переговоры между политиками пройдут 16 июня, они рассчитаны на почти пять часов. Согласно плану, саммит начнется в узком составе в 13:15 по местному времени. В 14:30 стороны в расширенном составе перейдут к переговорам, которые будут состоять из двух частей.

Затем Путин проведет пресс-конференцию, после него с журналистами пообщается Байден.

Совместное мероприятие лидеров США и России станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

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