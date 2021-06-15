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Байден оказался «всегда готов» к встрече с Путиным

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден рассказал о «вечной» готовности к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Его цитирует РИА Новости.

Прежде чем пообщаться с российским политиком, Байден проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. После съемки начала этой встречи журналисты спросили американского лидера, готов ли он к завтрашнему дню.

«Я всегда готов», — ответил он.

Переговоры между политиками пройдут 16 июня, они рассчитаны почти на пять часов. Согласно плану, саммит начнется в узком составе в 13:15 по местному времени. В 14:30 стороны в расширенном составе перейдут к переговорам, которые будут состоять из двух частей.

Затем Путин проведет отдельную пресс-конференцию, после него с журналистами пообщается Байден.

Совместное мероприятие лидеров США и России станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

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