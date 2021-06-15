Самолету российской делегации пришлось час кружить над Швейцарией из-за Байдена

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые направляются на саммит президентов США и России в Женеву, задержали на час. Об этом сообщает РИА Новости.

Бортпроводница объявила, что самолет поставлен в зону ожидания. К тому моменту правительственный борт уже подлетел к Швейцарии, но ему пришлось кружить над женевским озером. Задержку связывают с прилетом президента США Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин прибудет в Женеву на саммит с американским лидером непосредственно в день переговоров.

Ранее стала известна предполагаемая длительность встречи двух президентов: сообщается, что разговор начнется в 13:15 по местному времени и продолжится в течение 4 часов 45 минут сначала узким составом, а затем в расширенном режиме. После этого лидеры будут готовы рассказать о деталях переговоров на пресс-конференциях.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня. В Белом доме рассказали, что политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить контроль над вооружениями и тему соблюдения прав человека.

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