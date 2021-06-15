Встречу Путина и Байдена назвали «надеждой мировой политики»

Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал саммит российского и американского коллег Владимира Путина и Джозефа Байдена, который состоится 16 июня, «надеждой мировой политики». Главу государства цитирует издание 20 Minuten.

«Встреча в Женеве вселяет небольшую надежду всей мировой политике», — сказал Пармелен после встречи с Байденом. Он также добавил, что надеется на прогресс в отношениях России и США после грядущего саммита, а также отметил, что у Женевы налажены «прекрасные контакты» с Москвой, в которых президент особенно ценит искренность.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. В переговорах примут участие министры иностранных дел — глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, а также еще пятеро должностных лиц.