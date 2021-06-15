Военные оградили место встречи Путина и Байдена

Валентина Шварцман

Военные отгородили колючей проволокой часть набережной у фонтана Же-До в Женеве, где в среду, 16 июня, пройдет российско-американский саммит. Вдоль Женевского озера принимающая сторона развесила флаги России и США, озеро патрулируют военные катера, передает корреспондент «Ленты.ру».

В городе стоит жаркая и солнечная погода, поэтому местные жители отдыхают на близлежащем пляже.

Рядом с виллой Ла Гранж, в которой состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, размещены зенитные орудия «Эрликон GDF-005». Они предназначены для противовоздушной обороны на небольшой дальности.

Сама территория виллы отгорожена колючей проволокой, а вход в приусадебный парк возможен только по пропуску — их проверяют даже у сотрудников полиции.

Как сообщалось, обеспечивать охрану встречи двух президентов будет тысяча швейцарских военнослужащих. Они будут охранять иностранные представительства и предоставят женевской полиции воздушный и водный транспорт.

Российско-американский саммит состоится 16 июня в швейцарской Женеве. Это станет первой, с момента вступления Байдена в должность, встречей лидеров США и России. В свою очередь поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.