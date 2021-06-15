Помощник Путина раскрыл план саммита Россия — США

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл план встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, встреча президентов запланирована на 16 июня в Женеве. Начало — в 13:00 (14:00 мск). Путин прилетит в Швейцарию в день встречи. Сколько продлится встреча лидеров России и США, сказать сложно, отметил Ушаков.

Очередность обсуждения вопросов также согласована, добавил помощник Путина. Как рассказал Ушаков, каких-либо проблем при согласовании тем не возникло.

Ранее Ушаков назвал темы переговоров Путина и Байдена.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Политики впервые проведут очную встречу с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.