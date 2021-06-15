Кремль назвал темы переговоров Путина и Байдена

Украина, Белоруссия и Навальный фигурируют в списке тем, которые обсудят на встрече президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, приводит РИА Новости слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

По его информации, главы государств обсудят стратегическую стабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, темы изменения климата и проблемы Арктики.

Конфликты на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане и Нагорном Карабахе также стоят в повестке дня. Путин и Байден обсудят и задержания россиян в третьих странах, работу дипломатических представительств и общие вопросы отношений России и США. Отмечается, что в случае решения двух президентов послы стран могут вернуться в Москву и Вашингтон.

Ушаков добавил, что обе стороны могут начать разговаривать по любой не согласованной заранее теме.

Помощник президента отметил, что особых проблем в согласовании тем не было.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Политики впервые проведут очную встречу с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.