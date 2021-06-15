В США оценили вероятность провала переговоров между Путиным и Байденом

Переговоры между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным маловероятно закончатся провалом, поскольку ожидания обеих сторон изначально занижены. Так шансы на успех предстоящей встречи оценил Алан Кафруни, профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США), в беседе с «Лентой.ру».

При этом Кафруни не исключил, что саммит в Женеве может привести и к определенным положительным сдвигам. Этому способствует тот факт, что несмотря на жесткую риторику Вашингтона, новая администрация пошла на определенные уступки перед встречей. В частности, американский эксперт отметил, что санкции, введенные против России в апреле, намеренно были подготовлены так, чтобы оказать незначительное воздействие на российскую экономику. Кроме того, США проявили достаточно сдержанную позицию в связи с мобилизацией российских войск вдоль границы с Украиной и сняли санкции против оператора газопровода «Северный поток-2».

«По меньшей мере мы можем рассчитывать на возобновление полноценных дипломатических отношений и возвращение дипломатов в Вашингтон и Москву», — предположил эксперт. Кроме того, стороны могут договориться о запуске переговоров по вопросам стратегической безопасности, сотрудничества в Арктике, изменения климата, пандемии и даже ядерной сделки с Ираном. Не исключено, что двум лидерам удастся договориться о соглашениях в сфере кибербезопасности.

Кроме того, стороны могут договориться об обмене заключенными, который предложил Путин. Кафруни подчеркнул, что такой шаг пользуется поддержкой не только среди семей граждан, отбывающих тюремные сроки в России и США, но и членов как Республиканской, так и Демократической партии США.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Политики впервые проведут очную встречу с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.