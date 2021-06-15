Байден засмеялся после просьбы прокомментировать реакцию Путина на оскорбление

Президент США Джо Байден засмеялся после просьбы прокомментировать реакцию российского лидера Владимира Путина во время интервью на скандальное заявление в его адрес. Он ответил на вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, его цитирует РИА Новости.

Когда главу Белого дома попросили оценить реакцию Путина на вопрос о скандальном интервью, Байден посмеялся. После паузы он заявил, что в интересах президента России — поменять мнение мирового сообщества о себе.

«Послушайте, он ясно даль понять, что … дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно», — прокомментировал Байден. После этого журналист напомнил, что Путин посмеялся, когда узнал о скандальном высказывании американского президента. «Я, правда, тоже смеюсь...Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу», — добавил он, посмеявшись между предложениями.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу NBC, что не переживает из-за скандальных заявлений американского лидера Джо Байдена в свой адрес. Он также отметил, что некоторые обвинения в его адрес напоминают «словесное несварение желудка».

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.