МИД показал комнату для встречи Путина и Байдена

Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Facebook показало комнату, в которой 16 июня пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Для саммита была выбрана библиотека виллы Ла-Гранж в Женеве.

У стены в старинном особняке расположены шкафы, плотно уставленные книгами. Перед ними на журнальном столике возвышается небольшой глобус. По бокам от него стоят два кресла, за ними — флаги двух стран. На полу комнаты расположен ковер с ботаническим орнаментом.

Лидеры и делегации России и США соберутся на вилле Ла-Гранж, которая была возведена в XVII веке. Она расположена в центре парка, имеющего площадь в 21 гектар. В библиотеке находятся уникальные книги, ряд из которых был издан в XV веке, на заре книгопечатания.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в столице Швейцарии . Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.