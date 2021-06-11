Отказавшийся идти к Трампу бывший вице-президент США покинул Вашингтон

Бывший вице-президент США Майк Пенс, который отказался идти на мероприятие с участием бывшего президента США Дональда Трампа, покинул Вашингтон. Политик вместе с супругой переехал в штат Индиана, сообщает New York Post.

Супруги приобрели новое жилье в городе Кармель за 1,9 миллиона долларов (около 140 миллионов рублей). Изначально объект планировали продать за 1,8 миллиона долларов. Сделку заключили в мае 2021 года. По данным Mansion Global, Пенс родился в Индиане, а в январе 2021 года после инаугурации президента США Джо Байдена заявил, что летом вернется обратно. «Нет места лучше дома», — отметил тогда Пенс.

Во владении бывшего вице-президента оказалось поместье в пять акров с особняком площадью более 10 тысяч квадратных футов (более 960 квадратных метров). Внутри располагаются семь спален, семь ванных комнат, кухня, столовая, рабочий кабинет, библиотека, бар, баскетбольная площадка, спортивный зал и двухуровневая гостиная. На территории также есть бассейн, крытый двор с площадкой для барбекю и причал для лодок.

В феврале Пенс отклонил приглашение посетить ежегодную конференцию консервативных политических действий (CPAC), в которой должен был принимать участие Трамп. Поступок члены команды бывшего вице-президента объяснили «горечью» Пенса по отношению к бывшему президенту после беспорядков 6 января около здания Капитолия.