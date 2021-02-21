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Бывший вице-президент США не захотел приходить на мероприятие с участием Трампа

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Фото: Melina Mara / REUTERS

Бывший вице-президент США Майк Пенс не захотел приходить на мероприятие, в котором будет принимать участие бывший президент США Дональд Трамп. Он отклонил приглашение посетить ежегодную конференцию консервативных политических действий (CPAC), сообщает Fox News со ссылкой на источник.

Два источника сообщили Fox News, что Трамп планирует выступить на конференции в воскресенье, 28 февраля. Это будет его первое публичное выступление после истечения президентского срока. Мероприятие начнется в четверг, 25 февраля, в Орландо, штат Флорида.

Члены команды Пенса заявили, что бывший вице-президент питал некоторую «горечь» по отношению к Трампу после беспорядков 6 января в здании Капитолия. Однако бывший глава администрации Пенса Марк Шорт (Marc Short) сообщил ранее Fox News, что Пенс и Трамп все еще разговаривают.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией, погибли четверо протестующих и один полицейский. Обвинения в нарушении закона предъявили более чем 200 участникам.

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