Голосовавший за импичмент Трампу республиканец посетовал на отвергшую его семью

Член палаты представителей от Иллинойса, республиканец Адам Кинзингер (Adam Kinzinger), голосовавший за импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу, посетовал на отвергшую его семью, которая не приняла его выбор, передает The New York Times.

Как рассказал Кинзингер, через два дня после того, как он призвал отстранить Трампа от должности президента после штурма Капитолия, его родственники прислали ему письмо. В нем они заявили, что Кинзингер находится в сговоре с «армией дьявола», а также выразили разочарование в нем. «Ты посрамил фамилию Кинзингер!» — написали родные политика.

Сам депутат заявил, что написавшие письмо родственники страдают от «промывки мозгов». «Я ничего не имею против них. Но у меня нет никакого желания или необходимости исправить отношения. Это на 100 процентов их задача, и, честно говоря, меня не волнует, сделают они это или нет», — добавил он.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент 45-го президента в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения уже бывшего президента от должности после окончания срока полномочий предпринималась в США впервые. 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 сенаторов, этого числа оказалось недостаточно для вынесения обвинительного заключения, и сенат оправдал бывшего президента.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны. Демократы обвинили президента в подстрекательстве к мятежу, что и стало поводом для начала процедуры импичмента.