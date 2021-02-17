Трамп ответил лидеру республиканцев из-за обвинений в беспорядках

Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался в отношении лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменное заявление прошлого главы государства.

Накануне Макконнелл заявил о «политической и моральной ответственности» Трампа за все сделанное на посту главы государства. В частности, он возложил вину на Трампа за штурм Капитолия его сторонниками 6 января.

«Республиканская партия никогда не сможет быть уважаемой и сильной с политическими "лидерами" вроде сенатора Митча Макконнелла», — ответил Трамп. По его словам, республиканцы лишились большинства в сенате именно из-за отсутствия у того «политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств».

Трамп также напомнил, что Макконнелл «умолял» его поддержать его кандидатуру на выборах в 2020 года, и выразил сожаление, что поспособствовал его переизбранию. «Как быстро Макконнелл обо всем забывает», — посетовал он.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 сенаторов, этого числа оказалось недостаточно для вынесения обвинительного заключения, и сенат оправдал бывшего президента. Макконнелл оказался в числе противников отстранения Трампа.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент 45-го президента в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения уже бывшего президента от должности после окончания срока полномочий предпринималась в США впервые.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны. Демократы обвинили президента в подстрекательстве к мятежу, что и стало поводом для начала процедуры импичмента.