Трампа обвинили в связях с ультраправыми

Бывшего президента США Дональда Трампа и его представителя Руди Джулиани обвиняют в сговоре с ультраправыми группами Proud Boys («Гордые ребята») и Oath Keepers («Хранители клятвы») с целью подстрекательства к восстанию 6 января. Об этом говорится в гражданском иске, поданным во вторник, 16 февраля, в федеральный суд конгрессменом-демократом Бенни Томпсоном (Bennie Thompson), передает CNN.

Данный иск является первым гражданским иском, поданным против бывшего главы Белого дома в связи с нападением на Капитолий. Он поступил через несколько дней после того, как сенат Конгресса США оправдал Трампа в процессе его импичмента.

Томпсон указывает на слова и твиты Трампа в месяцы, предшествовавшие восстанию, обвиняя 45-го президента и Джулиани в мобилизации и подготовке своих сторонников к атаке с целью помешать Конгрессу утвердить результаты выборов. В иске цитируется редко используемый федеральный закон, принятый после гражданской войны в стране, который был предназначен для борьбы с насилием со стороны ультраправого движения ку-клукс-клана (ККК). Он позволяет возбуждать гражданские иски против людей, которые используют «силу, запугивание или угрозы», чтобы помешать кому-либо выполнять свои служебные обязанности.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов, и сенат оправдал бывшего президента.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент 45-му президенту в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения уже бывшего президента от должности после окончания срока полномочий предпринималась в США впервые.