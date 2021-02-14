Пушков прокомментировал провал импичмента Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал провал импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. В Telegram он назвал такой исход событий ожидаемым.

«Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа с целью доказать его вину в штурме Капитолия не помогли», — написал Пушков. Причину этого сенатор увидел в том, что соотношение сил в Сенате США таково, что импичмент не смог бы пройти.

Пушков также заявил, что «цирк с импичментом» был устроен для того, чтобы ослабить Трампа как лидера республиканской партии. Однако со временем эта история забудется, и у Трампа сможет появиться «шанс на реванш», уверен член Совфеда.

Ранее Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках импичмента. За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринималась в США впервые.