Пелоси не увидела смысла в порицании Трампа после провала импичмента

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси не увидела смысла в формальном порицании бывшего президента Дональда Трампа после провала его импичмента. Ее слова на пресс-конференции передает РИА Новости.

«Порицание никого не привлечет к ответственности. Что же, все трусливые сенаторы, которые не могли достойно отнестись к тому, что сделал президент [Трамп], и к тому, что было на кону для нашей страны, получат теперь возможность слегка шлепнуть его по руке?» — задалась она вопросом.

Отмечается, что формальное порицание считается серьезной мерой против любого гражданина США, которое при этом не несет никаких практических последствий.

Ранее Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа в рамках импичмента. За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринималась в США впервые.