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Адвоката Трампа осмеяли на слушаниях по импичменту

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Майк ван дер Вин
Майк ван дер Вин
Фото: U.S. Senate TV / Reuters

Адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Майка ван дер Вина осмеяли на слушаниях по импичменту. Об этом сообщает CBS News.

Юрист, выступая перед сенаторами США, наставил на том, чтобы все показания по данному делу давались очно и под присягой, а не по видеосвязи. Он призвал опросить участников процесса в его офисе в Филадельфии, однако оговорился и произнес название города как «Филидельфия». Сенаторы подняли на смех адвоката Трампа за данную оговорку.

Майк ван дер Вин, в свою очередь, отметил, что в этом нет ничего смешного, и попытался вернуться к теме своего выступления.

Ранее Сенатор США Тина Смит случайно явилась на слушания по импичменту бывшему президенту в разных туфлях. Смит опубликовала фото своей обуви, на котором видно, что одна туфля золотого цвета, а другая — серого.

Также сообщается, что Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Голосование еще продолжается, однако уже более 34 законодателей высказались против. Таким образом, инициатива не набирает необходимого числа голосов.

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